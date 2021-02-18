社區規劃欠人性化　打工仔樓梯食飯

疫情下多次實施禁堂食令，惟不少康文署轄下公園和休憩設施被圍封，有打工仔被迫在街邊、花槽邊、梯間進食，抵受日曬雨淋，反映本港可供安坐、休息的公共休憩空間匱乏。有研究發現，本港人均康樂休憩用地僅為2.7平方米，遠低於其他亞洲主要城市。有關注團體認為，政府從管理角度規劃休憩空間，使公園設施欠人性化。

思匯政策研究所2017年發表報告，發現本港人均康樂休憩用地僅為2.7平方米，相當於一格廁所大小。雖然高於規劃署《香港規劃標準與準則》人均2平方米的標準，卻遠低於其他亞洲主要城市，如東京的5.8平方米、首爾6.1平方米、新加坡7.4平方米等逾半。 更甚的是，有20個分區的人均休憩用地低於標準，旺角和灣仔更分別只有0.6和0.7平方米。

拓展公共空間公共關係經理黃嘉琪指，休憩空間對於提升個人生活質素、凝聚社區力量和平衡城市發展起着重要的作用。她指政府一般從管理角度上規劃休憩空間，令不少「微型公園」的設計和形式趨向僵化，着重硬件配備。

她認為政府未來規劃休憩空間時，應該從使用者的角度出發，思考到底社區需要甚麼樣的設施，由下而上、令市民能夠參與建構理想的社區模樣。