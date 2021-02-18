豪宅地段添惡臭　拒改劃公園惠民

多幅官地寧養老鼠卻不發展！大埔白石角附近建有多幢豪華住宅，吸引不少中產家庭進駐。但本報發現上址有3幅佔地約共2.2萬平方米的閒置官地，部分雜草叢生、堆積垃圾又養老鼠，與附近環境大相逕庭。有地區人士狠批政府官僚，浪費珍貴土地資源。議員促請政府增撥資源，強化部門間協調，加快審批程序善用閒置土地。

白石角海濱長廊連接多個私人住宅項目，惟與科進路迴旋處之間，有一幅佔地逾1.6萬平方米的閒置土地，內裏廣植林木，豎立多個政府土地告示牌。上址原為一幅短期租約官地，2008年公開招標，註明准許用途包括售樓處和示範單位，由其中一間發展商以月租26萬元投得，呎租僅1.27元，成為其售樓書中標榜的「精心設計的歐陸式園林」。

至2013年，地政總署將土地重新招標，被一間園藝公司以月租逾36萬元投得，欲改作停車場，園林美景被夷為爛地，卻一度因土地糾紛與政府對簿公堂。2016年土地再度公開招標，用途局限私人園圃，面積縮小約一半，僅1.05萬平方米，由另一間發展商旗下一公司投得，月租僅5萬元。

該幅土地去年4月交還給政府，及後卻疏於管理，孳生蚊蟲擾民，範圍內的明渠發出臭味，鐵絲網上更掛有放置鼠餌的警告，亦與去年科學園新大樓發現鼠蹤有關。政府提倡將該土地以公開招標方式租予公司作私人苗圃，「幅地咁大圍住晒梗係嘥啦」、「如果做公園畀人入去就好」不少居民反映附近缺乏兒童遊樂設施，倡開放土地作休憩空間。

「康樂設施係咪要計到咁盡呢？寧願浪費土地都唔去善用。」大埔區議員姚鈞豪指，有關土地的規劃用途為「休憩用地」，惟政府無意改劃公園，回覆因計及白石角海濱長廊的面積，區內的人均休憩用地已符合《香港規劃標準與準則》兩平方米的標準。他不滿政府部門官僚，認為土地毋須大費周章，只需稍作修繕、鋪整小徑等已可惠及居民。

另外，上址附近一幅面積2,000多平方米的長條形草地，早於2016年10月批予民政事務處管理，加設欄杆和長櫈。內裏種有樹木和草披，惟似乎缺乏打理，樹木東歪西倒。而創新路鄰近白石角變電站亦有一幅4,000多平方米被圍封的政府土地，2014年交回大埔地政處管理，及後以鐵絲網圍封，土地雖已平整，鋪設石屎，惟路旁有枯樹、雜草叢生、垃圾堆積，與旁邊的住宅項目和國際學校格格不入。

「從庫房角度出發，點解唔賣埋畀發展商呢？」本土研究社成員黃肇鴻指，部分形狀又長又窄、貼近民居的官地發展潛力有限，坦言「有少少浪費」。

議員陳恒鑌指，閒置土地問題十分常見，不少源於政府部門之間在審批過程中「拉鋸」，蹉跎大量時間，土地變相長時間「曬太陽」。他認為政府要推出新政策支持，增撥資源處理申請和審批，簡化申請程序，強化跨部門的協調機制，加快程序善用閒置土地。

地政總署回覆指，上述土地均屬休憩用地，由康文署規劃長遠發展，惟仍未有落實時間表。其中地政處收到有國際學校申請使用部分於創新路鄰近白石角變電站的圍封官地作短期教育用途，該處正在審批。相關部門亦正考慮在部分白石角海濱長廊與科進路迴旋處之間的政府官地，興建行人路連接臨海公眾地方，及以地區小型工程方式興建小型公園。地政處已安排合約承辦商定期為上述兩幅土地清理垃圾、噴灑蚊霧及剪草。規劃署回覆指，科進路的長條形草地與毗連的科進路是為該區的一條通風廊，以保持區內空氣流通。