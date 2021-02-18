Dr.東：小中風勿輕視　早期接受中醫針灸助疏通經絡逆轉病情

踏入春天，氣溫仍反覆，不少人寒冷時會以溫度較高的熱水洗澡，有中醫師提醒，洗澡水的溫度若與體溫的溫差太大，易影響血壓，誘發中風。若不幸中風，中醫指愈早接受針灸治療，康復進度愈良好，並提醒若曾短時間出現腦中風症狀，有可能屬「小中風」，患者有更大機會日後出現嚴重腦中風，建議「小中風」發作後的一年內要特別注意。

中風分缺血性及出血性，前者較常見，指腦血管硬化狹窄，形成血栓堵塞血管；出血性中風即俗稱的「爆血管」，是因腦血管脆弱破裂造成出血。中風是香港第四大主要致命疾病之一，特點是致死率高、致殘率高、復發率高、併發症多。中醫治療中風有過二千年的經驗累積，《內經》稱之為偏枯。中醫治療中風因人而治，同樣是中風病人，但會根據他們的不同證型、嚴重程度、病程長短，來決定用不同中藥和針灸治療方案。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李文鶴指出，中風後病人需要服食多種西藥，針灸可避免病人擔心同時服中藥而導致藥物衝突的問題，且許多臨床研究證明，針灸有疏通經絡、醒腦開竅作用，中風後愈早開始接受針灸治療，康復進度愈佳。她續指，中風後數日至3個月內，是治療的黃金時期，只要生命徵象穩定就可進行針灸，於黃金期內治療，病人康復進度較明顯。

她解釋，血栓形成的初期，病灶周邊腦細胞尚未壞死，細胞的活性處於可逆狀態，此時給予針刺頭部穴位，可使病灶周圍血管擴張，改善腦組織細胞缺血缺氧狀況及營養狀態，促進腦組織的功能恢復。至於治療時間，她表示需視乎中風嚴重程度、腦損傷位置、患者的年齡體質而定。

中風復發率高，為預防復發，李指控制「三高」是重要一環，飲食應均衡多樣化，宜清淡、減鹽，以魚、雞肉等脂肪較低的肉類為主；多吃高纖維的蔬果、糙米、全穀類等，避免便秘、穩定血糖、降低膽固醇；吸煙者亦要配合戒煙和定期運動。

李又指不少患者於中風前就出現「小中風」，其症狀和中風一樣，只是前者症狀較輕微，大多只持續5至20分鐘，且會在24小時內恢復。惟據統計，10%「小中風」患者在發作後一年內出現嚴重腦中風、30%在5年內出現嚴重腦中風。她建議若出現中風症狀就應進行檢查，避免病情惡化。

「中風症狀」

●單眼或雙眼視力突然模糊

​●突然口齒不清，不能溝通

●手腳或臉部突然發麻或無力，尤其是身體的單側

●突然舉步困難，覺得昏眩，失去平衡

●突然原因不明的劇烈頭痛

「中醫推介治療中風後遺症補陽還五湯」

●材料●分量

●紅花●3克

●當歸尾●6克

●川芎3克

●桃仁●6克

●黃耆●60克

●赤芍●5克

●地龍●3克

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