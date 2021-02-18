水浸黑點屯門嘉和里村　居民築牆防洪　地政勒令清拆

屯門嘉和里村是水浸黑點，有村民難忍水淹家園，用石屎和磚塊加高地台和興建牆身來抵擋雨水，但去年被政府要求拆卸僭建物還原寮屋舊貌。另外，該村土地於去年被轉售，有村民收到新業主通知，要求其期限內遷走或簽新租約，村民過年慘受政府和新業主兩面夾擊。

陳太一家居於該村多年，去年11月收到地政總署來信要求其於28日內，將前門的地台、牆身等非法構築物拆卸。她稱，入伙時居住環境惡劣，「老鼠隨時都可以入屋，有幾個白蟻窩，一打風整間屋都有白蟻在飛」，每逢雨季更會水浸，故數年用了30多萬元改建，升高地台禦防水浸。她指，地政人員曾稱若不還原便會強行清拆，但其丈夫早前入院，面對政府催逼她「驚到晚晚睡不到覺」。

去年7月，該村的私人土地被轉售，村民收到新地主律師信，要求馬上搬走。村民黃小姐及父親於村內的舊居位處被轉售的私人土地，數年前因為舊居水浸，故在村內官地另建新居。黃小姐稱，地政總署曾要求其將官地還原，而舊居又遇逼遷，擔心無處容身。

嘉禾里居民協會主席陳啓成指，村內有4戶被地政總署的執法信件，其中1戶被當局要求其將「石屋」還原成「木屋」。他又指，村內有23戶被指位處私人土地，據悉有人要求村民簽新租約，村民每天擔驚受怕。

地政總署回覆指，嘉和里村部分土地屬官地，當局去年接獲5宗有關該村寮屋違規的投訴，全部位處官地，調查後確認與登記紀錄不符。寮管處已張貼通知，要求佔用人糾正。其中1宗已完成糾正，另有2宗正在進行，餘下2宗個案因未有在限時前糾正，寮管處已按既定政策取消其寮屋登記並執法。至於私人土地的糾紛，須由涉事方自行解決，而屯門地政處沒有發現該村私人土地業權人不合法佔用官地。