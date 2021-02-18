中聯辦高層人事變動　最高檢王松苗空降任秘書長

香港中聯辦出現高層人事變動，原最高人民檢察院辦公廳主任王松苗接替文宏武，擔任中聯辦秘書長，成為「西環大管家」。這亦是原廣東省委常委、紀委書記施克輝擔任中紀委駐國務院港澳辦紀檢組組長之後，港澳系統再出現的高層調整。

中聯辦官網「主要官員」一欄已更新相關資料，顯示王松苗擔任秘書長，並附有其簡歷。現年52歲的王松苗，出生於1968年7月，為安徽岳西人，1990年畢業於華東政法學院法學專業，之後在最高人民檢察院《檢察日報》工作達22年，歷任編輯、評論部主任、副總編輯、總編輯。曾連續2年獲中國新聞作品最高獎—中國新聞獎，並曾榮獲第十屆長江韜奮獎，號稱「法治新聞人」。

王松苗於2013年擔任最高檢計畫財務裝備局局長，2016年擔任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。資料顯示，曾任華東政法學院院長的曹建明時任最高檢檢察長(現為全國人大常委會副委員長)，王松苗由其門生變成其大管家。

至於被調走的文宏武或另有任務。早前有報道稱，文宏武參與在港籌建一家「文化央企」，提升「軟實力」。文宏武本身是出版家，曾任聯合出版（集團）董事長兼總裁，熟悉文化運營。這家「文化央企」將以聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構為基礎，業務涉及出版、新聞、影視、文藝等方面。