承辦灣仔疫苗中心　林哲玄：若人流太少會減接種站

科興研發的新冠疫苗明日率先抵港，而復星及BioNTech的「復必泰」疫苗則有傳最快下周運抵，惟港府至今未公布優先接種群組。「醫護誠信同行」主席林哲玄今早(18日)在電台節目表示，他的團隊將承辦灣仔一間新冠疫苗接種中心的營運工作，現時收到的消息仍然是會為市民接種BioNTech疫苗，又指中心營運者不能選擇提供哪款疫苗，現場分配疫苗、行政及物流等工作均由政府負責。

他透露，政府會按接種數目及營運比例，向營運者提供相關費用；如果接種人數不多，營運者只會開放中心三分之一的空間，例如中心內原本有15個接種站，就只會開5個。他稱，曾對新冠疫苗成分有嚴重過敏反應的人士，絕對不能接種，而過去14天曾接種其他疫苗人士，亦最好延遲接種。

林表示，從政府提供的短片看到，當局似乎早前已經進行接種演習，預料本月底至下月初可以展開接種。他表示，市民必須要在網上預約，並確認理解接種疫苗的資訊，而優先接種群組屆時需要帶備證明文件到場，例如長期病患者的覆診紀錄卡等，市民打針之前亦會獲派單張，需要在上面兩個空格劃剔號，再次確認理解打疫苗的資訊，才會獲安排打針。

至於孕婦或正在餵哺母乳的婦女，在醫學上暫時無數據顯示針藥會否影響人體、胎兒或嬰兒，又指需服用「薄血藥」或本身血凝固有問題人士，不一定不能接種新冠疫苗，但針口可能會瘀，接種疫苗後或要花較長時間按住針口。