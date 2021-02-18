有確診者曾往元朗葡萄園拜年 累50人要檢疫 再多8間餐廳上疫榜

4日的農曆新年假期剛結束，本港已爆出有患者曾到訪多個屋苑拜年，未知會否導致傳播。衞生防護中心公布，昨日(17日)確診個案中，有兩人新年期間曾到親友家中拜年，當中一名34歲男子曾到元朗大型別墅豪宅葡萄園拜年，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、鑽石山帝峯豪苑等。

根據資料，該名34歲男子居於紅磡維港．星岸2座，發病前一日曾到元朗葡萄園拜年，同場有約40至50人，均被列作密切接觸者需要入住檢疫中心。另一名居於黃大仙安利大廈的36歲男子在發病前後曾到黃大仙竹園北邨柏園樓、竹園南邨富園樓、鑽石山帝峯豪苑，以及馬鞍山迎海第1期2座拜年。

食肆方面，多8間餐廳曾有確診者到訪，包括油麻地阿來東南亞風味、尖沙咀福臨門、尖沙咀香港老飯店、深水埗雪山冰廳、荃灣都好燒臘粉麵飯茶餐廳、沙田美心皇宮、元朗得閒飲茶，以及屯門羊城火鍋海鮮酒家。