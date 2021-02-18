政府部門今恢復服務　公務員返工掃描安心出行未見踴躍

政府早前指各部門於今日年初七(18日)全面恢復服務，亦曾宣布各人員及市民進出政府大樓及辦公室前需使用「安心出行」流動應用程式進行記錄。因措施仍未強制落實，今早在政府總部外，仍有大量員工未有掃描大樓外的安心出行二維碼就進入大樓。

東網記者今早到政府總部外視察公務員復工情況，雖然政府總部大樓外四處張貼「安心出行」二維碼，惟不少員工無視直接進入大樓，目測不到一半公務員掃描二維碼及向保安人員展示掃描紀錄，保安人員亦未有勸喻或阻止。

在教育局上班的梁先生稱，政府強烈建議公務員進入大樓前掃描「安心出行」二維碼，倘若未有掃描，保安員會詢問相關人士。對於大樓內的抗疫工作，他指「唔擔心得咁多」，稱平日在枱面噴消毒酒精，辦公室定時有清潔員工消毒，指同事間工作空間並不密集。

另有公務員指，並不擔心大樓有安全隱患，稱自己會做足防疫措施，更會定時消毒枱面，同事的工作桌間相隔最少一米。她又稱掃描「安心出行」二維碼並不阻礙大量時間，平日都會掃描二維碼再進入大樓。