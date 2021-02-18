迪士尼今開放網上預約入園　預約系統「大塞車」兼亂碼

政府容許主題公園等處所今(18日)起重開，香港迪士尼樂園今早10時起開放網上預約入園系統，並於明日(19日)重開樂園。惟其網上系統今早一度出現「大塞車」及亂碼情況，東網記者輪候約半小時方能進入預約登記頁面，填上登記資料後再跳至輪候頁面，一等再等，需時近一小時才完成預約。

迪士尼樂園網上系統今早10時疑因同時間太多人登記而「塞車」，系統輪候頁面約每10秒自動更新，惟期間卻一度出現亂碼問題，待頁面更新後才回復正常。東網記者於輪候頁面等待約半小時後，才可登記個人資料如姓名、電話號碼及電子郵件等。豈料，提交資料後，系統再跳轉至輪候頁面，最終要再輪候廿多分鐘才完成預約。

香港迪士尼樂園表示，重新開放後將實施安全措施。所有賓客進園時必須按法例要求通過體溫檢測、佩戴口罩及用手機掃描「安心出行」應用程式二維碼或登記聯絡資料。「奇妙處處通」白金卡會員可於到訪前的9日內預約，而金卡及銀卡會員可於到訪前的8日內預約，其他賓客則可於到訪前的7日內預約。樂園重開初期，將於逢星期二及四關閉（公眾假期及指定日子除外），直至另行通知。