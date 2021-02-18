許樹昌料公院負責BioNTech疫苗　暫未知科興疫苗可否應對變種病毒

疫苗接種計劃即將展開，政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表示，委員會建議緊急使用內地復星醫藥及德國BioNTech研發的BioNTech及內地科興疫苗，應該可以同步在下月開始供市民接種，料醫院管理局會處理較複雜的BioNTech疫苗，科興疫苗則可由私家診所負責接種。他又指，醫護人員接種哪款疫苗要視乎醫管局安排和分配，但相信會有選擇。

科興疫苗屢被質疑保護率低，許稱，科興提交的最新疫苗數據顯示，科興疫苗在接種後相隔21日再接種的保護率，可以升至62.3%，比之前數據高，但仍需待科興提交應對變種病毒的相關數據。

西醫工會會長楊超發在另一電台節目表示，估計全港約有1000名私家醫生可為市民接種新冠疫苗，當中大部分曾參與其他疫苗資助計劃，有打疫苗的充足經驗，籲市民不用擔心。

他又透露，料診所醫生會沿用現有的電腦平台預訂針劑，如最後仍有剩餘針劑，政府會進行回收。而政府送貨到診所時，另會提供腎上腺素，如市民打疫苗後有過敏反應可用作急救。

政府就疫苗接種設賠償基金，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計，基金運作與英國相似，如接種者出現嚴重徵狀，會交由專家評估，但即使有賠償個案亦不代表疫苗不安全，因徵狀未必因疫苗引起。他又指，即使年輕人重症比例較低，亦有機會傳染家人，呼籲所有年齡層的人都應該接種疫苗。