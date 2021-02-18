「安心出行」最快本月内試行新功能 　藍牙免掃碼自動記錄行蹤

政府今日(18日)起放寬晚市禁堂食、二人一枱等防疫措施，同時強制要求食肆使用「安心出行」應用程式，食客進入時需掃描二維碼或登記資料。創新及科技局長薛永恒表示，爲盡快控疫，希望業界合作，令「安心出行」發揮最好效果，本月內將試行「安心出行」新功能。當局正研究用低功率藍牙發射器，在市民同意下，當他們經過部分處所時，毋須掃碼，程式即自動記錄其出行資料。薛又強調程式沒有追蹤功能，政府亦不會刻意查看市民的出行紀錄。

薛永恒接受電台訪問時指出，上述功能與大學共同研發，目前已在大學內試用，有望本月內推出市面試用。當局同時正研究在程式加入量度步速的科技，舉例用家在離開的士後會提高步速，程式便自動記錄用家離開的士的時間。

薛永恒表示，以往有確診者使用安心出行，有助衞生防護中心聯絡及通知與確診者到過同一地方的人。他又指防疫設備需求大增，為創科業界帶來機遇，政府會為業界提供支援。當局日前亦推出資助計劃，協助大學和科技公司研發防疫設備，並於公營機構試用，目前已有63個項目獲批，總資助額超過1.02億港元。

薛續指，疫情亦為創科業界創造更多就業職位，本地創科企業僱用人數由2014年約2300人，上升至去年度的到12000人，增加超過4倍；他相信行業將繼續創造更多就業機會。薛又提到，立法會本月通過181億港元撥款，連同上月通過的143億港元撥款，共逾300億港元支持落馬洲河套地區發展港深創新及科技園，預計園內首棟樓宇在2024年落成，項目完成後可提供5萬2000個就業職位。