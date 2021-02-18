海洋公園重開首日客量限半　市民防疫悶到慌入場探「安安」

政府由今日(18日)起放寬一系列社交距離措施，海洋公園亦於同日重開，市民可先預約登記入場或即時購票，但進場前須登記資料，或掃描「安心出行」二維碼。東網記者早上約9時到場視察，門外已有市民等候入場，但人數不算多，有市民指「好掛住(大熊貓)安安」，故公園首天重開就到場探望；亦有市民指因無法外遊，故今明兩日都會去主題公園遊玩，明日(19日)則到迪士尼樂園。

海洋公園管理及演藝執行總監吳守堅表示，公園自去年12月至今關閉逾2個半月，終獲重開，而園方會做好防疫措施，包括入場人數上限設為公園客容量的一半，而現時有約1,700名員工，即佔約90%職員已完成病毒檢測。他又指，園內除了部分要維修的設施，大部分設施已開放，至於未來14天的預約亦反應踴躍，又認為市民對安心出行並不陌生，相對上廣泛接受，假如有遊客沒手機，或因個人原因不便使用安心出行，會提供表格即場填寫，但今早有關情況不多。

海洋公園現時每日收到1至2個有關合作的查詢，至今共收到約3,000個查詢，主要圍繞戶外活動、大自然及教育，包括本地及海外的企業。

海洋公園昨日(17日)下午5時開放予市民預約登記入場，惟今早10時入場前，今日的預約仍未額滿，不過已預約的市民則急不及待，並提早到場等候入園。市民李小姐與3、4名朋友在上午約9時10分便到場，李笑稱大家都是「大熊貓Fans(粉絲)」，因此得悉公園今日重開，立即與朋友預約登記，入場後會立即去大熊貓館「探(大熊貓)安安」。她笑言，開場後打算每周會來2次探望大熊貓。

就讀中一的洪同學與3名朋友，在今早9時半就在門外準備入場，洪表示新冠疫情期間絕少外出，加上不少設施都不開放「假期過得好悶」，故對海洋公園今日重開感「好開心」，她與朋友入場後首先會玩過山車及跳樓機，而連同門票今日預計花費約700港元。

同樣到海洋公園遊玩的市民林先生指，往年農曆新年假期都會外遊，但今年因疫情被困在香港「冇嘢做」，故打算去不少本地景點，日前去了黃大仙祠，而今日來海洋公園，明日則打算與朋友去迪士尼樂園。