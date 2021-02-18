憂現不良反應　調查指6成人拒接種首批新冠疫苗

新冠肺炎疫情持續，多所大學近期聯合調查港人在疫情下的情緒困擾及對疫苗觀感，發現約40%受訪者有中度至嚴重程度焦慮，或是抑鬱等情緒的臨床徵狀。另外，調查發現僅得39%受訪者願意立即接種獲政府批淮使用的疫苗，亦有約41%人希望是最後10%接種疫苗的人士，反映相當多港人對接種疫苗持觀望態度。

調查在上月22日至28日透過網上問卷進行，訪問2,733名市民，當中921人屬長期病患者。樹仁大學輔導及心理學系博士劉喜寶表示，有相當比例的受訪者有中度至嚴重程度的焦慮(21.8%)、抑鬱(18.3%)或創傷後壓力(33.8%)等情緒困擾的臨床徵狀，而有約21%人更同時有2項或以上的徵狀。

至於在接種疫苗方面，調查發現有約39.4%受訪者願意接種疫苗，其中患長期病患者的意願較高。劉又表示，雖受訪者對疫苗的信心普遍較為正面，但信心仍低於8分的中位線。香港浸會大學政治及國際關係學系袁瑋熙稱，透過數據的分析，顯示受訪者最重視疫苗的有效性，以及會否產生不良反應。

袁又表示，有40.6%人期望成為最後10%接種疫苗的人士，反映「大家都想其他人去打先」。另外，調查發現年紀較大、較低學歷、對個人防疫措施信心較低、對政府信任度較高等，皆是較早接種疫苗的因素。

港大社會工作及社會行政學系教授吳兆文認為，雖然調查顯示願意立即接種疫苗的受訪者只有約39%，但若參考英國及美國的類似研究，可發現市民的意願會隨接種計劃順利推出而改變，而他個人對此持審慎樂觀的態度，認為隨接種計劃順利推出，保守估計全港市民願意接種疫苗的比例會多於60%。

吳指出，免費接種疫苗及為出現不良反應人士提供醫療保險，能提升市民接種疫苗的意願，又稱政府發布關於疫苗有效性及副作用的資料，能有助減低市民的疑慮，直言「政府係時候主動啲」。