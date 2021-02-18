議員提案每年檢討最低工資　何啟明指經濟好轉僱主會加薪

港府早前宣布凍結法定最低工資水平，維持於每小時37.5港元，約2萬名基層未來兩年「無薪加」。有議員認為最低工資升幅落後於一般打工仔的薪酬調整，早前向立法會提交私人條例草案，要求把有關檢討周期整縮短至每年一次。另有議員批評港府側重商界利益，懶理基層死活，關注本港經濟若有好轉，當局會否再作調整。勞工及福利局副局長何啟明表示，因應市場經濟，相信若香港百業興旺，僱主會因勞動力不足而調升薪金。

議員陸頌雄早前提交私人條例草案，要求修訂《最低工資條例草案》第14條，把檢討周期由每兩年改為每年一次。人力事務委員會今（18日）討論有關草案，陸指出，法定最低工資實施近10年，期間升幅「跑輸大市」，加上一般打工仔普遍可以每年加薪，冀有關草案可獲港府「開綠燈」，將爭取在今個立法年度通過。

議員潘兆平指，最低工資檢討滯後，加上最低工資委員會勞資雙方就應否凍結薪酬水平一事未達共識，批評港府側重商界利益，不顧基層生活艱苦，難以改善其生活，對此表示遺憾。他關注若本港經濟有所改善，當局會否立即調整最低工資水平。議員郭偉強亦批評，港府凍結最低工資是對工友「趁火打劫」，不但無法保障最基層的工友生活，更難以紓緩貧富懸殊，批評當局沒有把該議題「放在心上」，經常拖拖拉拉，郭將支持有關修訂。

議員姚思榮則持相反意見，他認為本港現時失業情況嚴重，失業率有機會增至7%，擔心改為每年一檢，將為中小企帶來營運壓力，認為疫情下首要目標應是保住市民就業。

勞工及福利局副局長何啟明指出，下次最低工資的檢討工作會將在2022年10月31日前完成，又稱政府外判工近年的薪金有明顯升幅，已增至每小時45.5港元，期望未來本港經濟好轉時，僱主會因勞動力不足而調升薪金。勞工處處長孫玉菡補充指，最低工資於2011年起實施，當時各界共識是兩年作一次檢討，因涉及行業眾多，檢討時需作廣泛諮詢，需時較長。