團體批政府無力改善貧富懸殊　促預算案聚焦基層

新冠肺炎導致百業蕭條，政府統計處上月公布，去年10月至12月經季節性調整的失業率為6.6%。有團體今日(18日)到政府總部外請願，對政府下周三(24日)即將發表的新一份財政預算案表達意見，批政府無力改善貧富懸殊，促派發消費券刺激本地消費，開徵新稅項擴闊税基，寬免公屋3個月租金等。

東九龍居民委員會主席何漢文指，反修例示威和疫情對基層市民影響甚大，部分更面對失業及開工不足，促預算案中聚焦改善基層生活，應創建職位以確保就業。他又批評政府一直對兒童醫療券不聞不問，促政府盡快完善福利政策，減輕基層家庭負擔。對於有報道指預算案或減少扶貧措施的支援，何直言會引起民怨沸騰。

該會又指經濟環境嚴峻下，股票市場卻十分暢旺，凸顯政府無力收窄貧富差距，促政府開徵新稅項以擴闊稅基。該會兩名代表曾感染新冠肺炎，指患者的康復進程漫長，同時可能出現後遺症，促政府設立特別基金援助相關人士。此外，兩名代表亦希望政府設立臨時職位、調低綜援申請門檻、寬免公屋租戶3個月租金等。

議員謝偉俊則表示早前曾會晤政府，表達對預算案的意見，再次要求政府允許市民提取部分強積金面對經濟困境，直言「過唔到呢關，講乜嘢退休呢？」