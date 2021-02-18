近80%港人對預算案不抱高期望　冀政府推電費補貼紓困

新一份財政預算案下周三(24日)發表，有機構調查市民對預算案的期望。結果顯示近80%受訪者的期望只有一般或低水平，普遍期望政府加大力度紓困，包括電費補貼、退稅、增加免稅額等。

香港研究協會本月8至17日電話訪問1,269位18歲或以上的市民。62%人認為預算案應該優先推出短期紓困措施，比例創9年新高，只有近30%認為政府應為社會長遠發展作投資。政策範疇方面，近30%人希望預算案集中於紓困措施，其次為房屋、醫療保健及經濟。最少人選擇的是康樂、文化及市政設施和基礎建設。

就一次性派糖措施，50%人認為應該增加相關開支，77%促推出電費補貼，其次為退稅、寬面差餉地租及增加免稅額。另外，約50%人希望政府向申領各類津貼人士發放額外款項、公屋免租等。面對財政赤字，逾半受訪者不贊成上調稅率增加政府收入，但62%贊成政府向富裕階層徵收額外稅項。

此外，只有14%受訪者對財政預算案抱有高期望，期望一般或低的有79%。該會促財政司司長深入了解市民疫情下的經濟困難，推出適切的紓困措施，並兼顧香港長遠發展所需，善用公共財政。