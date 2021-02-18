男生認非法集結判勞教　官明言年輕非贖罪券

前年反修例示威不斷，一名17歲男生被指在銅鑼灣參與非法集結及管有噴漆、打火機燃料等被捕。他早前於區域院承認一項非法集結及一項管有物品意圖損毀財產罪，今（18日）被判入勞教中心。法官直指年輕並非贖罪券，而法律是清楚及簡單的界限，違法不一定能達義，被告的行為破壞他人財產及社會安寧，並不會達致他所希望的結果。

法官判刑時指，案發背景乃社會大眾對社會行政架構、民生等感到不滿，身為社會的一員明白該不滿情緒及有問題需要解決，但這並不代表他們有權大肆破壞。被告王瀚文（17歲）的行為，試圖阻止社會正常運作，危害他人財產及生存權利，進一步破壞社會和諧，法庭須判以阻嚇刑罰，無論犯案者有多高尚的動機，法庭只會依據案情衡量刑責，其動機等與案無關。

法官續指，法庭在衡量年輕罪犯的刑罰時會感到困難，他們或入世未深，又或未能了解到嚴重的後果，惟年輕只是一個階段，並非一個身份或任意妄為的藉口，亦非贖罪券，心智成熟的人應為自己的行為負責。法官又認為事件中要負最大道德責任的，應該是在旁搖旗吶喊及補充物資的人，但被捕的只是站在前線者，但法庭權力有限，只會就案情進行量刑。法官考慮到被告的背景、認罪有悔意等，認為他並非不能改變，相信以適當刑期，可以協助被告改變成為有用的人，亦能收阻嚇之用，遂接納報告建議，判被告入勞教中心，望他能透過訓練以理解違法就是違法，而違法並不一定能達義。

案情指2019年11月2日下午4時許，警方在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，發現有數十人身穿黑衣及戴上蒙面物品等進行堵路，該些人士見到警員便四散逃去。被告其後被截獲，他當時身穿黑衣、手持雨傘、戴上眼罩及防護面罩等。警員及後在被告背包中搜出3個玻璃樽、1罐打火機燃料及1支噴漆。