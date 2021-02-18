美容院今甫復業客人即到場　業界指「安心出行」添煩

受第4波新冠肺炎疫情影響被迫停業足足70日的美容業，在今日(18日)年初七「人日」之際，終獲重開，但進場人士須選擇使用「安心出行」應用程式，或登記資料，包括姓名、電話、到訪日期、到店時間，而有關紀錄將保留31天。各大美容院對復業期盼已久，而客人亦對重開感興奮，在美容院甫開門時便到場光顧，但選擇掃描「安心出行」二維碼(QR Code)的客人卻不多。

在炮台山的一所美容院在今早11時開門後，隨即有約5、6名客人前來光顧，有進場的客人在掃描「安心出行」時需要職員協助；另有該店熟客一早便前來，入門後則選擇登記資料，被問到是否擔心私隱洩露問題，他謂「用唔用(安心出行)自己揀嘅啫」。該店另亦實施多項防疫措施，包括每個被分隔的服務範圍內不得超過4人、員工提供服務時佩戴防護裝備等。

業界代表薀莎水療負責人黃紅櫻表示，當獲悉年初七或可復業的消息，但政府要求超過500名員工做檢測，所有前線及後勤員工必須出示沒有染疫檢測報告才可上班，該店人事部會在日後記錄員工進行檢測時間。由於復業條件亦包括須安裝「安心出行」，她預計會有客人抗拒使用，但該店多做預約服務，故早有客人資料，認為影響不大。首日重開，黃指有約55人預約服務，生意大不如前，只有以往的40%，而在過去停業令期間，損失約500萬港元的生意，更流失近百名員工。現時仍有浴室、桑拿等未能開放，雖然該些服務將影響30至40%生意，但明白政府相關決定。

香港特區按摩業總會主席周鎮字形容，是日重開對業界而言是「甘露」。對於顧客進入場所前須掃描「安心出行」，他認為措施無可否認在運作上增添「小麻煩」，他以自身經驗解釋，指客人開始時或不習慣使用「安心出行」，但認為會逐漸接受。

對於政府指若顧客未有掃描或繳交錯誤資料，店舖則需負責，周稱「如果我哋已經盡力做好政府指示，客人都唔願意而離開場所，都只好無奈接受」。他續指，在停業以來，政府一直未有與業界溝通，至今已有至少4間小型美容所結業，認為政府做法是「閉門造車」，擔心若疫情反覆，美容院或會再次面對停業，期望政府可以多與各界溝通相關安排及可行方案，並希望不再出現停業情況。