大灣區就業計劃限請2019至21年畢業生　議員質疑限制僱主選擇

疫情下失業率高企，有議員關注勞動市場壓力上升，當局將如何協助市民就業；亦有議員指港府早前推出的「大灣區青年就業計劃」，僅容許2019至21年畢業的大學生申請，擔心會限制僱主選擇，關注當局能否放寬至2015年畢業生。

勞工處處長孫玉菡今（18日）出席立法會人力事務委員會時指出，飲食業近期失業率較高，達雙位數字，當局將透過不同配對服務協助工友就業。另外，勞工處每半年向曾透過該處招聘員工的僱主發出調查，估算去年有約12.6萬個成功配對個案。

孫又指，「大灣區青年就業計劃」截至本月16日，共收到企業提供1,239個職位空缺，當中分別有637個及602個一般及創科職位，反應良好，冀有助青年就業。他續指，計劃推出至今1個多月，而合資格的畢業生數以萬計，相信僱主並不感到受限制，加上當局須確保有關職位是「真正空缺」，亦要保障青年權益，「需要畀少少時間」，認為現時進展理想。