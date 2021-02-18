發展商下月辦招聘會提供近千職位　月薪高達10萬元

新世界因應皇都戲院保育，推出保育大使一職。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，預料最新公布的本港失業率將再創2003年沙士後新高。新世界發展今天(18日)宣布，將於3月中舉辦疫情期間首個私人企業大型招聘會，增聘近千個職位，當中包括因應疫後新常態增設的工種，其中個別職位月薪可高達10萬港元。

招聘會將於3月13日於鰂魚涌商廈K11 ATELIER King's Road舉行，招聘近千個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位，包括新世界物業管理、K11集團及11 SKIES、新創建集團、港怡醫院、仁山優社、協盛建築集團、惠保 (香港)及富通保險等。

招聘會將提供多元化職位，包括數碼媒體策略師、市場及品牌推廣專員、工程師、職業安全專員、見習企業家、人力資源專員、物業管理專員、護士、藥劑師、財富管理顧問及保安員等。工種有全職、兼職及合約制。

因應新世界保育皇都戲院及機場航天城大型綜合項目11 SKIES即將落成，集團將招聘九大「筍工」，其中包括皇都戲院保育大使，負責策劃及統籌各類型的社區及文藝活動；口罩「Masketing」及研發專員；11 SKIES 旅遊發展策劃師，為受裁員潮影響的空中服務員及旅遊從業員提供工作機會；ESG策略師，負責就物業開發及經營實施標準化管理制訂環保目標。據了解，ESG策略師的月薪高達10萬港元，11 SKIES 旅遊發展策劃師的月薪也高達5萬港元。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛冀招聘會能起到帶頭作用，鼓勵更多企業增聘人手，集合商界力量，令經濟盡快復甦。求職者須由2月22日起透過網上預先登記，於指定時段到達招聘會場，並填寫健康申報表及通過現場體溫檢測，方可進場。招聘會名額有限，額滿將以候補方式處理。