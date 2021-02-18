油尖旺劏房渠管亂駁問題嚴重　組織促政府支援大廈修葺

本港第4波疫情中，其中油尖旺區的三無大廈渠管亂駁情況加劇病毒傳播，油尖旺區亦屢次被封區。有組織今（18日）到旺角政府合署外請願，批評政府未有作後續跟進，促支援大廈修葺排污系統。

關注綜援低收入聯盟聯同劏房居民發起請願行動。聯盟組織幹事李大成指，劏房環境惡劣，特別是油尖旺區內的問題為最嚴重，區內劏房單位多達21,500個，住戶每天忍受污水渠散發的臭氣問題，更令他們面對受傳染的風險。

李大成要求政府就大廈滲水、污水倒流、忽視隔氣安全等普遍問題進行監管，支援大廈修葺排污系統，亦應盡力打擊違法渠管工程。組織高呼「水渠設計無隔氣、人命安全豈兒戲」口號。期間連同油尖旺區議員，共有8個人參與請願，惟現場並無執法人員。

於劏房居住2年的街坊何先生指，污水渠「塞起上嚟好得人驚」，從洗衣機水喉倒灌，味道極之難聞。而且屋內只有廚房及洗手間分別有一個小窗，但後巷及簷篷充斥口罩、紙巾等，亦有難聞異味，平日並不會開窗，希望政府可正視三無大廈的衞生問題。