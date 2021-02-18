食肆批「安心出行」增職員工作量　市民斥宣傳不足缺講解

政府早前宣布於今日(18日)起放寬一系列防疫措施，包括食肆恢復晚市堂食，堂食時間延長至晚上10時，並可4人一枱等，措施維持至下月3日，為期14日。東網記者今午1時許巡視銅鑼灣及灣仔一帶，發現不少餐廳入座率都過半，有食客稱目前新冠疫情未穩，批評政府放寬措施操之過急，擔心新冠疫情會反彈。

記者巡視餐廳發現，不少長者因不懂如何使用「安心出行」，令到餐廳員工需擔當教導角色，從下載應用程式教起，大大增加員工工作量。素食店經理周先生指，今日放寬堂食後，生意大為增加，午市生意恢復至往日的70%，晚市預約率亦超過50%。然而，他直言今日僅有一半顧客使用「安心出行」，當中出奇地以長者居多。他又指，不少市民都不懂得使用該應用程式，只能由職員擔任教導角色。他稱若顧客未有登記個人資料，亦要店主負責，認為政府將所有責任置之餐廳並不合理。

食客程小姐指，放寬至4人一枱對自己影響不大，因她自疫情開始便較少邀約親朋好友外出食飯，而中午時段亦以外賣為主。她直言，目前進入食肆需使用「安心出行」應用程式有一定有麻煩，自己尚未下載及使用「擔心自己都未必識用」。

另一食客李小姐則認為目前疫情未穩，仍有不少源頭不明個案，雖然贊成放寬晚市堂食及4人一枱，因以往晚上需與男友在車內用餐，或到對方家中煮食，措施放寬後則可相約在餐廳內用膳，但認為政府為滿足餐飲業界，而漠視疫情強行放寬防疫措施，是操之過急。

另外，談及「安心出行」，她直言「有強迫(使用)嘅感覺，好似食飯就要用安心出行，如果唔係就冇得出去食飯」，認為政府的宣傳力度不足，缺乏對應用程式的講解，故自己至今仍未安裝，亦未知如何操作，但會再視乎情況安裝。