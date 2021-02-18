港人年耗3.2億個利是封　環團在全港設350回收點促減廢

農曆新年後大量利是封成為垃圾，有調查指，港人一年便產生3.2億個利是封，相等於伐樹16,300棵。有見及此，環保團體「綠領行動」今年連續12年舉辦「利是封回收重用大行動」，由今日(18日)起至下月3日，市民可到全港超過350個公眾收集點回收利是封，有關回收點由172間參與機構提供，團體期望能回收超過1,000萬個利是封重用，宣揚節日減廢。

利是封回收重用大行動今年參與的企業和機構達172間，回收點超過300個，其中包括50間莎莎化妝品門市及全線41個蜆殼油站等，方便市民參與利是封回收。由即日起至3月3日，全港九新界超過300個商場、個人護理產品、屋苑、銀行亦會設置利是封收集箱。

疫情衝擊下，今年利是封回收重用大行動亦受影響，不少機構因營業時間改變、在家工作政策而未有參與計劃，致今年派發「新生利是封」的街站數目，由去年16個減少至今年8個，派出的「新生利是封」有超過51萬個，較去年減少達44%。不過，每個街站的平均派發量卻上升，由約5.7萬個升至約6.4萬個。綠領行動認為數字反映疫情令經濟轉差的情況下，反而有助推動二手重用的概念。

綠領行動總幹事何漢威指出，農曆新年往往帶來節日浪費的問題，根據食環署資料，單以剛過去的年初一在全港15個年花銷售點共收集約83公噸垃圾，香港每日產生超過15,000公噸都市固體廢物，當中包括約4,200公噸廢紙，但利是封因其油墨及金粉無法回收再造，只能送去堆填區，呼籲市民積極參與回收利是封、盆菜盤、桃花及賀年食品行動，減少浪費。