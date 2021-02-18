議員倡規定大學舉行升旗禮　曾國衞認同大學非法外之地

人大常委會去年通過中國《國旗法》及《國徽法》修正草案，港府將修訂《國旗及國徽條例》，以實施有關法例內適用於香港特區的規定。有議員認為有關故意侮辱國旗的罰則過輕，指本港過去曾出現黑暴風波，應加重刑罰。對於內地條文規定學校每周舉行1次升旗禮及每日升旗，有議員認為本地修例中亦要將大學涵蓋在條文內，政制及內地事務局局長曾國衞認同學校非法外之地，強調任何地方都應遵守法律規定。

根據內地《國旗法》，如有人在公共場合故意侮辱五星旗，情節較輕的會由公安機關處以15日以下拘留。政府表示會參考《國歌條例》，對現行條例作出適當的修訂。不過，議員張華峰認為，內地罰則非常輕，形容在過去反修例風波中黑衣暴徒無法無天、喪心病狂般塗污及燒毀國旗，強調本地有需要就侮辱國旗行為加重罰則。

曾回應指，目前未經修訂的《國旗及國徽條例》，已就有人公開故意侮辱五星旗的行為，設有相對較重的罰則，一經定罪須罰款10萬港元及監禁3年，與國歌法一致，強調罰則不算特別輕。

內地條文亦列明學校須每周舉行1次升旗禮及除假期外每日升旗，議員劉業強關注本地大專院校、私立學校及國際學校是否同受規範；議員麥美娟亦關心相關規定會否涵蓋大學，認為大學需要公帑資助其運作，理應與中小學一樣遵守相關要求。

不過教育局副局長蔡若蓮表示，《國旗法》條文是否適用專上院校，仍要有待中央釐清，因專上院校的管理模式與中小學不同，但大專院校內一般設有旗杆，當局亦鼓勵大專院校升旗及在重要日子舉行升旗禮。她又表示，學校一直有責任通過全方位教育，培養學生國家觀念，而為了配合修例工作當局會適時更新教學指引，例如豐富教學內容及資源，而上述有關升旗及升旗禮細則，要經法例修訂後才可更新指引。曾亦重申，大學非法外之地，強調不論是任何地方都要遵守法例規定。

議員葉劉淑儀就指美國國旗法的規定更嚴謹，包括列明不可將國旗當作衣服穿在身上，或當布袋存放物品，質疑本地的修列方向不夠嚴謹。曾回應指，現時的條例已規管國旗使用及製造，並規定不可以國旗作日常生活陳設怖置，而有人只要公開、故意、侮辱國旗亦都是違法。

另外對於有市民或憂慮誤墮法網，曾指當局理解部分市民或會擔心某些行為，會否觸犯經修訂後的《國旗及國徽條例》，及期望草案提出更清晰指引，惟就判斷個別行為是否觸犯法例，要視乎每宗個案實際情況及證據，包括是否故意觸犯法例，因此條文不能概括所有情境，但強調有關法例的刑事門檻要求甚高，市民只要不是公開、存心及故意作侮辱行為，其實不用擔心會輕易誤墮法網。

他又指，當局正與相關政策局及部門跟進修訂條例草案的具體草擬工作，並會在本立法年度內盡快將草案提交立法會審議。