阻警察捉彈珠人表證成立　區議員黃學禮保釋候3.19裁決

沙田區議員黃學禮於前年8月7日，在警方驅散聚集於深水埗警署外的示威者期間，涉嫌用身體阻擋警方追捕一名「彈珠人」。黃否認一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今（18日）在西九龍法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇不自辯。案件押至3月19日裁決，被告續准保釋。

27歲被告黃學禮被控於2019年8月7日，在長沙灣政府合署外故意阻撓在正當執行職務的警務人員A。

警員張澤宇供稱，當日凌晨警方驅散聚集人士時，他看見A在追截用彈弓射擊警察的「彈珠人」，但途中遭被告撐開雙手作阻擋，使「彈珠人」成功逃脫。張接受辯方盤問時，同意被告沒有在A面前減速停下。警長林進民則供稱，A告訴他，被告曾用手推開「彈珠人」及大喊：「走呀！」惟Ａ沒有提及被告有阻礙他，故林當時以參與非法集結的罪名拘捕被告。

辯方結案陳詞時，指出警員的供詞有矛盾，即A表示被告沒有展開雙手，但故意在其前方停下，阻擋他前進。惟其他警員卻指出，被告無減速停下，反而是撐開手肘作阻撓。辯方又指，被告逃走時無回首觀察後方，不可能知道A的追截路線，故二人相碰只屬意外。至於被告大喊「走呀！」是回應警方舉出藍旗後，要求示威者散去的警告。