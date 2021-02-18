天水圍擬建逾5萬呎文物資源中心　毗鄰打造大型康文設施

為加強本港文物管理、修復與教育水平，康樂及文化事務署建議在天水圍第109區興建一所面積約5.2萬平方呎的文物修復資源中心，同時會在資源中心毗鄰興建涉8.9萬平方呎的康樂及文化綜合設施，包括球場、圖書館及公眾停車場等，有關項目將於資源中心項目合併，並分兩期落實，但暫未有施工時間表。

根據康文署向元朗區議會提交的文件，項目第一期工程為建設資源中心，又稱建築署已委聘顧問公司就資源中心展開施工前期工作，並已完成初步設計。據初步設計，資源中心樓高14層及1個低層，其中1至5層部分空間為公眾教育及參觀等設施，如用作展覽的多用途活動空間及文物研習室等，其餘空間則作藏品庫及修復工作室等用途，中間樓層將設一個綠化天台，地面亦有綠化設施及行人隧道。

該署指出，第二期工程將在資源中心附近、即天水圍第109區及117區（即天業路公園停車場）進行總面積約8.9萬平方呎的康樂及文化綜合項目，包括興建一個可用作多種球場的多用途場地、室內草地滾球場等，並會興建小型圖書館作為重置及擴充天水圍北公共圖書館之用。

此外，該署稱因應區議會對公共泊位表示關注，與運輸署商議後，將在資源中心毗鄰預留作增建公眾停車場，初步預料可提供不少於200個公眾泊位。該署稱在吸納議員意見後將展開進一步籌備工作，包括擬備工程界定書予民政事務局審批，及委託建築署進行技術可行性研究等。