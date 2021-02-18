街頭歌手唱反修例歌被控噪音擾人　清潔管工供稱未能專心掃街

中菲混血兒街頭歌手馬賦馳(Oliver Ma)，去年7月在中環演唱反修例歌曲《願榮光歸香港》英文版，期間遭人投訴製造噪音煩擾，因而被警方發出傳票檢控。馬否認樂器造成的噪音煩擾及擴音器造成的噪音煩擾兩罪，案件今日(18日)在東區法院開審，暫委裁判官曾慶東裁定表面證供成立，把案件押後至2月23日裁決。

傳票指，被告馬賦馳（21歲）於2020年7月8日中午12時至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他及以揚聲器放大聲量發出噪音，對男子楊宇球而言是其煩擾的根源。

楊宇球在中環華人行大廈任職清潔管工，他供稱當日工作期間，聽見很大的音樂聲，遂到大廈外視察，見到被告手持結他演奏及唱歌。他指結他聲及歌聲很大，令他不能專注工作，「睇唔到邊啲地方污糟」。警員林文津供稱，當日他先後兩次接報有人在上址發出噪音及行乞，但他第一次到場時無聽到噪音，只見有人在調校結他，稍後他再接報到場，於下午12時50分才聽到噪音。

辯方陳詞指，片段顯示當日現場的途人沒有表現出厭惡，有人甚至拍手以示支持及讚許，被告發出的聲音並非合理正常人所不能容忍；而控方證人亦未能確認在傳票控罪所指的時段現場有噪音。裁判官聽畢辯方陳詞後，決定押後裁決。