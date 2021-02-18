去年香港人口跌至約747萬　單程證來港較前年下降74%

疫情封關影響香港人口下降。根據政府統計處今日（18日）發表的數字顯示，2020年年底的香港人口的臨時數字約為747萬人，與2019年年底人口約752萬人比較，減少4.65萬人，跌幅為0.6%。去年錄得約3.98萬港人移出人數，政府指是因疫情下各地封關，令移入人數減少，離港居民繼續留在外地所致。

2020年年底的人口下跌由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。2020年首次出現6,700人的自然減少，出生人數為43,100人，死亡人數為49,800人。同時，2020年的淨移出人數為39,800人，其中10,100人為單程證持有人的移入，49,900人為其他香港居民的淨移出。

政府發言人表示，人口數字反映很大程度上由於在疫情下香港和世界其他地區實施關口管制和檢疫措施，以及國際行程所受到的嚴重影響，移入香港的人數（例如單程證持有人，外籍家庭傭工和透過各種入境計劃來港工作或讀書的人士）大幅下降。其中，在2020年抵港的單程證持有人數目較一年前下降了74%。同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地。這些因素都可能導致2020年錄得香港居民淨移出。