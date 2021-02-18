警添置快速口腔液測試儀器　藥後駕駛檢測僅需8分鐘

為打擊藥物駕駛案件，警方今日(18日)宣布，根據《道路交通條例》第39T(2)條，已獲授權警務人員可使用「DrugWipe®️6S」為快速口腔液測試儀器，作為其中一項初步藥物測試，以檢測口腔內是否含有指明毒品，包括海洛英、氯胺酮(K仔)、搖頭丸、大麻、可卡因及冰毒，整個檢測過程只需約8至10分鐘即可完成，較傳統方式更有效率及便捷。

交通總部署理高級警司吳海威表示，有關儀器將於今晚午夜後正式推出，強調該項測試由醫院管理局作出了多年的研究，並向警方推廣該款由德國製的產品，而相關準確度更超過80%，價錢約為每個380港元，而現時比利時、澳洲、英國等地皆是採用相同的測試。他指出，香港近年藥後駕駛的案件有上升趨勢，由2019年的8宗大輻上升至去年的18宗，但形容情況仍處於低水平。

吳補充指，以往警方在處理懷疑藥物駕駛的案件時，需要先在現場進行「識認藥藥物影響觀測」(DIRO)，若司機的表現不符準則，便需要到警署進行「損害測試」(IT)，若測試再不合格，便需到醫院索取血液或尿液樣本，過程動輒需要半小時，但在新的測試推行後，處理該類案件時只需於現場進行快速口腔液測試，若結果不達標便會直接安排到醫院索取血液或尿液樣本，大大縮短所需的時間。

他續指，若司機通過有關測試，該儀器將給予受檢司機，如測試儀器顯示紅線，即口腔內曾含有指明毒品，該儀器便會被當作呈堂證據，但吳坦言，由於儀器中顯示結果的紅線無法長時間維持，因此警員會在現場拍照記錄測試結果，以作呈堂。

項目主任(藥後駕駛)楊頌平表示，每一包口腔液測試皆有獨特的編碼，警員在進行檢測時會在司機面前打開包裝，再取出棒狀的儀器，並取出儀器中的採樣裝置，向司機提取小量口腔液，大約會在8-10分鐘後得知分析結果。

根據《道路交通條例》，拒絕進行快速口腔液測試或毒後駕駛，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款2.5萬港元，監禁3年及取消駕駛資格。