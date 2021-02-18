戲院今重開入座率低　有市民批「安心出行」麻煩

本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，各個處所今日(18日)起獲政府有條件下重開，當中包括戲院，根據當局規定，市民進入戲院須掃描「安心出行」二維碼(QR Code)，或登記個人資料，包括姓名、電話、到訪日期，以及入場時間。北角一所戲院下午人流不多，職員指今早至今僅約有10多人買票睇戲，就連較受歡迎的電影場次亦未爆滿，又指戲迷若未能提供資料作登記或使用「安心出行」應用程式，將被拒絕入場。而戲院亦特別安排人手在門外設置登記站，為進場人士進行登記手續。有市民表示凡須使用「安心出行」的地方均不會前往。

市民黃小姐表示，過往2個月未能睇戲，少了活動而感到可惜，雖然戲院今日重開，但她未有特別興奮，直言因不少處所重開後要用「安心出行」，帶來一定限制，「唔係咁鍾意，一嚟麻煩咗，有啲資料又畀人攞咗。」她指若場所提供其他方式仍會入內，但預料會有場所只提供「安心出行」一個選項，自己亦會保持強硬不進入該些處所。

與女兒前來看戲的市民陳小姐，希望趁女兒開學前「開心吓」。她指了解各處所今日重開，進入時要掃描「安心出行」，故特意下載應用程式，「方便過我慢慢再填(資料)，始終寫喺張紙，人哋都可以睇到你嘅個人資料，App(應用程式)會方便小小。」被問到會否擔心個人私隱問題，陳認為手機亦會下載其他應用程式，與「安心出行」無異，「除非個電話咩都唔裝，其實寫資料都係一樣，一係就留喺屋企唔好出嚟。」

ACX Cinemas總監黃永峯表示，市民看戲心切，自今早10時重開起，有約10場戲上映，扣除現時戲院只能坐一半人後，市民入座率相當於往常的60至70%，而未來周末已有人包下了其中一間戲院。對於政府要求市民進場前要掃描「安心出行」二維碼，或填寫個人資料，黃指有關個人資料會放在夾萬內，並儲存31日。

黃又指，戲院自去年11月28日開業4日後便被迫勒令停業，因未有裁員，至今損失7位數字。他引述戲院商會數字指，2019年全年票房總收入為19.2億港元，而去年收入則跌至5.36億港元，跌幅達70%。對於政府復業的安排，他認為應提早一星期重開，因新年的生意佔全年約20%，現時在年初七才重開已太遲，加上只能入座一半客人，但預料市民會「報復式」消費，對前景仍抱有信心。