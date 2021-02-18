75歲男子違反強制檢疫令判罰3000元　至今共110人遭定罪

一名75歲男子去年7月違反《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，今日(18日)於粉嶺裁判法院被判罰款3000港元。該名男子早前被通知，必須在家中接受強制檢疫14日，但他於去年7月13日，檢疫令尚未届滿時離開檢疫地點，且無合理辯解及獲授權人員的許可。

衞生署發言人表示，違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違規者絕不容忍，必定嚴肅跟進。截至今日，共有110人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

根據《規例》，由2020年2月8日起，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)，由2020年12月25日起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，不論經機場或陸路口岸抵港，均須在指定檢疫酒店強制檢疫21天。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。