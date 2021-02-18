選民登記運動今展開　合資格人士須於5.2前登記

因應新冠肺炎疫情，原定於去年舉行的立法會換屆選舉延期一年至今年9月。選舉事務處今(18日) 公布，2021年選民登記運動今日展開，年滿18歲、通常在香港居住而未登記成為選民的香港永久性居民，可於5月2日前使用指定表格提交新登記申請，以便納入7月發表的正式選民登記冊，並於今年舉行的立法會換屆選舉中投票。

選舉事務處指，市民申請登記為地方選區選民時會同時成為區議會(第二)功能界別的選民，亦呼籲同時提供電話號碼和電郵地址，以便選舉事務處在有需要時可快捷場和有效地聯絡。

此外，已登記的選民的登記資料如有更改，須於4月2或之前使用指定表格通知選舉事務處，否則在7月發表的正式選民登記內不會反映相關更改，如提出住址更改申請，須同時提交住址證明。

選舉事務處又指，已登記選民在更換智能身份證時，可選擇是否同意入境事務處將其填交的個人資料轉交選舉事務處，以核對選民登記冊上的資料。由於核對資料和跟進需時，他們亦建議選民在同意入境處向該處轉交個人資料時，應一併提交指定的申請表格以更新資料，以免錯過4月2日更改登記資料的法定限期。