驗車中心現排隊黨　索籌後炒高至3000元出售　水貨車主叫苦

本港驗車中心疑現「排隊黨」，有進口水貨車車主無法預約驗車，竟擲逾千港元買籌驗車。根據目前法例，若以進口水貨車方式作車輛登記前檢驗，申請人需在車輛進口香港後通過網上預約或親臨驗車中心為車輛進行預約檢驗，但進口水貨車需求上升，運輸署網上預約系統又供不應求或系統出錯，有驗車中心出現「通宵排隊黨」，預約籌被「壟斷」，有人更以每籌索價3000港元出售。運輸署表示，去年共接獲32宗進口水貨車車主投訴，主要涉預約安排及名額不足等。

運輸署表示，自前年6月起，該署推出進口水貨車車輛網上排期預約驗車服務，名額每星期約100個，系統逢星期一早上更新，顯示未來3個星期可供預約的名額，市民亦可親臨驗車中心申請排期為車輛安排檢驗，名額亦為每星期約100個、「快期」則設每日10個名額，以先到先得形式分配。

據報，由於網上預約名額不足、系統經常癱瘓等情況，有市民改以親臨土瓜灣驗車中心登記預約驗車，現場卻被發現有「通宵排隊黨」，現場名額亦遭人掃清，更有人以每個預約籌3000港元的高價出售。

運輸署回應指，去年共收到32宗有關車輛的投訴，主要涉及車輛檢驗預約安排、未能即時收到預約確認、無法進入網上預約系統、預約名額不足等，過去2年，署方共完成檢驗「平行／個別進口」車輛的數字分別為13,859及14,334輛。