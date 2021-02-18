陳同佳案距今3年未自首　台陸委會促港回應司法互助

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，案發距今已3年，疑犯陳同佳在港出獄亦已近16個月，他仍然由警方保護下入住安全屋，赴台自首無期。一直協助陳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴日前曾稱，未料台方一直未有向陳發出赴台簽證。台灣陸委會發言人邱垂正今天(18日)表示，管浩鳴在台灣的刑事訴訟法裏面並沒有角色，並指港府不應讓殺人犯以自由行的方式來台，置他人安全不顧，促港府回應台灣提出的司法互助請求。

案中死者潘曉穎母親日前再次提醒陳同佳到台灣自首，而管浩鳴解釋，過去約兩年一直希望和陳回台自首。就他知道，台灣律師已多次向有關「窗口」聯絡，並表示陳願意回台自首或投案，但至今台灣仍未回應。

邱垂正今在陸委會記者會表示，港方相關人士重談發陳同佳簽證的舊調，而一個負責任的政府，不可能同意殺人犯以自由行的方式自行搭機來台，置同班機旅客安全於不顧。

邱指港府應回應台灣早先提出的司法互助請求，協助早日將犯人繩之以法，彰顯司法正義同時，也保障台港旅客安全。台方的溝通大門永遠敞開，目前就是等待港方展現突出本案的誠意與決心。