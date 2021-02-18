涉前年中環非法集結　7男2女被起訴將轉區院審

2019年11月13日示威者發起「三罷」行動，各區發生警民衝突，當日7名男女被指在中環一帶參與非法集結，另外一名女設計師被指管有3支士巴拿意圖損壞他人財產。他們被控非法集結、刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產共4項罪名，案件今日(18日)在東區法院提堂，各被告暫毋須答辯，控方表示會將案件轉介區域法院審理。主任裁判官錢禮將案押後至4月12日，以待控方準備轉介文件，眾被告續准保釋。

案中7男2女被告依次是江偉文(20歲，學生)、黃朗勤(22歲，學生)、蕭振灝(20歲，學生)、葉栢良(25歲，冷氣技工)、黃鋆國(24歲，招待員) 、劉好途(22歲，保險女經紀)、李浩章(20歲，無業)、王國涯(39歲，維修技工)及呂傑靈(35歲，女設計師)。王國涯原被控管有物品意圖損壞財產，他今日獲控方撤銷控罪。

首7名被告被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月13日在中環畢打街、德輔道中、遮打道干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。劉好途及李浩章另被控一項刑事毀壞罪，指他們同日刑毀中環港鐵站F出口一幅牆壁。蕭振灝及呂傑靈另各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，蕭涉於同日在德輔道中置地廣場外管有一罐噴漆，呂涉於同日在戲院里管有3支士巴拿。

各被告獲准以1000港元保釋，保釋期間不得離境及須每周到警署報到一次。