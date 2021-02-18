華大基因誤判16樣本為假確診　涉人為及樣本污染等

私營化驗所華大基因的新冠病毒檢測，早前被發現曾出現錯誤結果，誤判16宗個案為初步確診。華大基因按政府要求徹底調查後，於本月21日向衞生署提交報告，指出可能出現的失誤，包括人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染的可能性，並就上述各方面提出了糾正及改善措施。當中，該私營化驗所自本月4日起，將安排其他確認性測試，以對其驗出的初步個案進行覆檢，作為糾正及改善措施之一。在採取此措施後，該私營化驗所的檢測沒有再發現誤判結果情況。

食物及衞生局和衞生署今日(18日)表示已完成調查工作，並要求華大基因繼續嚴格跟進改善措施，同時密切留意其測試準確度，以確保同類型事件不會再次發生。至於受事件影響的市民曾被送往醫院管理局醫療設施，再次接受檢測確認未染疫後，已全部獲安排出院，而被送往檢疫中心的密切接觸者亦已離開，當局向受影響市民致歉。

衞生署公共衞生化驗服務處在上月尾和本月初，覆檢在上月29日、本月1日及2日進行的新冠病毒檢測結果時，發現由華大基因化驗所檢測並判斷為初步確診個案的樣本，當中有樣本結果為未染疫，經醫管局安排相關個案重新採集樣本進行進一步測試後，結果仍屬非確診。惟事件中曾出現16宗個案檢測結果錯誤，涉及的樣本包括8宗個案屬上月29日為教職員及學校宿舍員工進行的特定群組檢測；4宗個案為天水圍天恒邨恒樂樓居民及訪客於本月1日強制檢測，餘下4宗則涉及於流動採樣站及社區檢測中心採集的樣本。

華大基因回應說，對所有受到影響的市民致歉，作為負責任的檢測機構，已即時就事件展開內部調查，並已將報告按時呈交衞生署，亦會為所有確診樣本作覆檢，防止事件再發生。