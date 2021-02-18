政Whats噏：梁美芬冇戴口罩喺公園開會　惹違法疑雲　

立法會事務委員會早前轉用Zoom開會，由於曾經有議員喺會議期間出現甩轆事件，搞到佢哋開會嘅表現成為公眾關注焦點。話說政制事務委員會今午(18日)以Zoom開會，之但係議員梁美芬(Priscilla)就冇戴口罩疑似喺公園參與會議喎，大家見到嚇一嚇，以為佢違反本地喺公眾場合必須佩戴口罩嘅規定。

會議期間輪到Priscilla發言，一開始只係「有聲無畫」，及後就出現其視像畫面。畫面中見到佢身處室外場所，身後有唔少植物，佢當時仲要冇戴口罩，即刻惹人猜測佢係咪喺公園開會！Priscilla之後接受查詢時就話，自己早前向立法會請假，趁農曆新年假期返咗廣東省處理公事及個人事務，而頭先係喺空中花園開會，身旁冇人喺到，當地亦無硬性規定公眾要戴口罩咁話。

Priscilla仲話，當地雖然仲未全民接種疫苗，但身處嘅城市已經有一段時間係零感染個案，笑指大家都如常飲茶。見到內地社交生活如常，佢就認為冇嘢係做唔到，只係有人「冇決心、怕困難」，強調港府都要扚起心肝做好抗疫工作。