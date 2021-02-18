死因庭審5年前醫療事故　因有陪審員不精通廣東話須押後

終年83歲的男死者祁枝在5年前於瑪麗醫院深切治療部留醫期間，男護士何諾晞為他拔除導管時，讓他坐着而非「腳高頭低」的正確姿勢，令該他短時間內空氣入血，最終死亡。死因庭原定今天（18日）就事件展開研訊，死者兒子祁志輝及其妻均有到法院。惟當死者兒子作供後，其中一名陪審員表示聽不明白其證供中部分醫療用詞要求澄清。死因裁判官黃偉權聞言決定解散陪審團，將案重新排期研訊。

死者祁枝於2016年5月27日，因心肌梗塞留醫瑪麗醫院深切治療部，醫生在他的頸部開口插導管，以便注入強心針及洗血。當他病情改善，男護士何諾晞替他拔除導管後有空氣入血，他終在於5月30日死亡。

研訊首先傳召死者的兒子出庭作供，以講述事發期間的情況，之後一名陪審員表示聽不懂其證供提到「血管栓塞」及「三腔血液透析導管」等專業醫療用詞，希望證人澄清。死因裁判官隨即表示擔心，並詢問該陪審員平日以甚麼語言與人溝通，陪審員表示他的母語是國語，雖然他的廣東話足以應付日常交談，但面對專有名詞則可能會遇到障礙，形容自己能聽懂「七七八八」。他坦言不能說自己不諳廣東話，故沒有在開庭前提出。

死因裁判官最終決定解散陪審團，因他留意到會有陪審團在聽取證供時出現不明白的潛在風險，雖明白到家人等候死因研訊多時，而研訊亦因疫情押後多次，但為了公義原則，別無他選，將案件重新排期作研訊。