蕭源洩試題囚14個月上訴　指律政司巧立名目提告

著名中文科補習導師蕭源被指要求與兩名擔任中學文憑試中國語文科口試主考員的大學同學，向他洩露試題和評分準則，以供他在Facebook發布應考策略。3人去年被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪罪成，蕭源被判監14個月，其餘2人則分別被判監8個月。其中蕭源與另一人不服定罪及刑期，早前獲准保釋向高院提出上訴，高院今（18日）開庭處理。他們表示被指是「萬能key」的不誠實取用電腦罪失效後，律政司便巧立名目以行為失當罪提告，但對他們的指控根本不符合控罪元素，更有違立法原意。控方將於明天作回應。

兩名上訴人分別是43歲的蕭志勇（即蕭源）及44歲的張國權。蕭在案發時是現代教育的中國語文科導師，張則於佛教沈香林紀念中學任教中文科。

就定罪方面，蕭的代表律師陳詞指，控方指控蕭洩密，但相關試題是在口試已開考時蕭才放在網上，況且在開考後不久公眾便會得悉試題內容，故蕭此舉只是「綽頭」，實際上並不影響考試的公平性；而張的律師則指，張傳送試時根本並不知道蕭會即時放上網，控方並無證據顯示他們早有預謀。

至於刑期方面，兩名上訴人均認為判刑過重，蕭指原審判刑時有考慮另外兩名被告對教育的貢獻，但就沒有考慮他作為補習老師，同樣是春風化雨並能教出社會棟樑。

另外，早前已脫罪的蕭源妻子蔡盈盈（原名蔡怡），亦有就原審拒絕其訟費申請提出上訴。