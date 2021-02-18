土瓜灣公務員樓業主不滿收購方案　促市建局原址安置

有公務員合作社業主不滿市建局的收購方案。

有靠背壟道/浙江街發展項目的受影響居民自組關注組，反對市區重建局的收購方案，質疑該局提出的現金賠償「買唔返」同區面積相若的單位，而「樓換樓」安排亦令居民利益受損，要求該局安排「原址原大」方案，於日後原址重建地盤內興建安置房屋，提供面積相若的單位。

市建局日前公布開展兩個公務員建屋合作社項目，分別是土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目，以及馬頭圍盛德街/馬頭涌道發展項目，兩項目預計在2029年及2030/31年完成。

靠背壟道及浙江街重建項目關注組認為，市建局於收購發展一事上未有設身處地為居民着想，剝削居民權益，令他們將來的生活條件大幅下降。關注組表示，去年曾向該局提出「原址原大」方案但未獲接納，方案擬於重建範圍內興建2座合作社安置房屋，其餘範圍交由市建局興建及發展。他們認為方案有助減低局方收購阻礙及成本，有效釋放土地。

靠背壟道/浙江街項目地盤總面積達17.65萬平方呎，提供2500個單位，當中南面約三分之一樓面面積會預留作興建公營房屋，並會重新規劃部分美善同道及江蘇街，地面設步行街，地下則設購物街，貫通沙中線日後啟用土瓜灣站的兩個出入口。