政Whats噏：平機會擬修例保障內地人免受歧視　至今未有時間表

本港歧視內地訪港人士或內地新來港人士的情況向來嚴重，雖平等機會委員會(平機會)一直都對立法監管持開放態度，但至今都十劃都未有一撇。喺今午（18日）召開的立法會政制事務委員會會議中，平機會主席朱敏健簡報工作進度，仲唸咗首詩「廿載深耕根葉茂，五月收成碩果豐」嚟紀念平機會成立25週年喎。不過議員就唔係好滿意平機會嘅工作喇，批評平機會無認真處理內地人受到歧視嘅問題，令市民難以接受。

多名議員關注內地人在港遭受歧視，其中議員陸松雄批評，一眾議員由上屆政府開始跟進問題至今，平機會卻只稱內部研討報告，質疑訂立修例時間表是否真係咁困難？陸指有餐廳曾明文寫出禁止內地人入內，平機會當時亦直指相關行為涉及種族歧視，但事件最後卻不了了之，認為平機會對歧視問題往往高高舉起，但就輕輕放過。

朱敏健解釋指，平機會對相關歧視問題難以作進一步調查或檢控，是因為缺乏受屈人，暫時未有人士因內地人的身份被拒進入餐廳。朱又指有關處理內地人歧視問題的報告書已進入最後屆段，大約多開一次會議就可以上交政策局。而政制及內地事務局副秘書長陳潔玲亦表示，當局會於本屆政府任期內，向委員會交上具體修例建議。

另外，議員麥美娟指出某些職業如警隊亦備受歧視，質疑平機會有否對此建議政府修例？朱敏健表示，自2019年起社會上有聲音反映警隊受到歧視，但職業歧視與現時4條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》有差別，因職業是人的後天特徵，條例上要更多時間研究。