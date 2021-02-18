倉務員否認企圖掟磚傷人　辯稱險被絆倒拾磚放一旁

去年1月19日市民在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，之後演變成警民衝突，當日一名青年被指在終審法院外手持磚頭意圖傷人，被警員截停拘捕。該名青年否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今日(18日)在東區法院開審。被告出庭作供，辯稱當日他參與集會後準備離開，卻險被地上一塊磚頭絆倒，遂拾起磚頭打算放在到終院的窗戶石壆上，剛巧遇上警員就被拘捕。控辯雙方明天將作結案陳詞。

任職倉務員的25歲被告黃偉傑，被控於2020年1月19日，在中環遮打道近中環港鐵站J出口的公眾地方管有一塊磚頭。同意事實指被告於當日下午5時在終審法院外的走廊被捕，涉案磚頭長6吋、闊4吋、高2吋。

警員許國誠供稱，當日有示威者掟磚、縱火及拆欄，他接報到遮打花園進行驅散及拘捕，示威者見警察到場即往相反方向逃跑，唯獨被告在終審法院外的走廊，手持磚頭向着他走過來，他擔心自身安危，遂即時捉住被告的手將他制服拘捕。而當日到場指揮搜證的警司袁柏基就供稱，當時被告表示「集會完畢啱啱經過」，問他為何持磚，他便說現場有閉路電視錄影可以翻查。

裁判官鄧少雄裁定案件表證成立，被告自辯時指，當日集會中途結束，他準備離開之際，卻險被地上一塊磚頭絆倒，他為免磚頭絆倒其他人，遂將之拾起打算放到終院的窗戶石壆上，重申自己無意圖掟磚或傷人。至於案發時他左手戴着黑色手套，褲袋內又有黑色泳鏡，被告就解釋是為保暖及防催淚煙之用。