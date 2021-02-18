港超聯　球迷周六入得場　但要跟足政府指引

球迷今個星期六可以入場睇波啦！隨著政府開始逐步有序放寬社交距離措施，香港足球總會周四（18日）下午宣布本周六（20日）起重新開放予球迷入場，首場賽事為冠忠南區對愉園的「菁英盃」分組賽，惟足總指球迷進場將要跟足政府指引。

足總表示將遵循政府及本會醫藥委員會的條例及建議，於比賽場地實施相應的衛生防疫措施，安排大致與本季季初相約，除了佔用座位不得超過座位數目的一半，以及同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用外，入場人士必須於球場範圍內正確佩戴口罩，於場內不可進食，但可飲用杯裝及紙包裝飲品(由於保障個人衛生關係，場內將不提供即棄杯予球迷使用)。

另外最受球迷關注，入場觀眾將可自行選擇使用「安心出行」流動應用程式，惟每名觀眾進入比賽場地前均需必須填寫由足總安排之健康申報表（包括網上版或即場填寫，而有關健康申報表內已包含政府要求登記入場人士姓名、聯絡電話及入場的日期及時間），以及接受體溫檢查。

首場重新開放予觀眾入場的「菁英盃」分組賽賽事，將於2月20日（星期六）下午三時正於小西灣運動場展開，對賽球隊為冠忠南區對愉園，而第2場將於同日晚上7時正於旺角大球場舉行，由傑志對天水圍飛馬。賽事門票將在比賽當日於比賽場地的售票處發售，門票票價與特惠票，分別為80元正和30元正。場內售票時間由開賽前90分鐘起，直至下半場鳴笛開賽為止。

此外，足總為了令參賽球隊，在賽事與賽事之間有足夠72小時相隔，以及讓更多球迷有機會入場觀看賽事，決定原定於2021年2月24日下午3時正假小西灣運動場舉行之「菁英盃」準決賽及2021年2月27日下午3時正假小西灣運動場舉行之2020-21年度中銀人壽香港超級聯賽第3週賽事(冠忠南區 對 傑志)，將分別改於同日晚上下午7時正進行，詳情如下：

2020-21 年度「菁英盃」準決賽 – B 組首名 對 A 組次名

日期：2021年2月24日（星期三）

開賽時間：晚上7時

比賽地點：小西灣運動場

2020-21 年度中銀人壽香港超級聯賽第3週賽事 – 冠忠南區 對 傑志

日期：2021年2月27日（星期六）

開賽時間：晚上7時

比賽地點：小西灣運動場