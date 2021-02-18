少女承認掩護他人毀交通燈　官反問誰人得益着日後三思

17歲少女去年初於天水圍夥同其他人一同破壞交通燈，她今（18日）在屯門法院承認一項串謀損毀財產罪，表示自己當時只負責把風，希望法庭可予以輕判。裁判官水佳麗反問被告破壞交通燈前有沒有想過後果，又問她事件中有誰得益、成就了甚麼，寄語她日後凡事三思。裁判官將案押後至3月2日判刑，為被告索取感化及社會服務令報告，期間准她繼續保釋。

17歲黎姓女生承認於2020年1月22日，在天水圍天瑞路燈柱DD0546B，與其他不知名人士串謀損壞屬於機電工程署的財產，即一組交通燈。

案情指，警方收到情報，當晚有10多名黑衣人在上址企圖破壞交通燈。警員到場追捕時，被告跌倒被制服，並被搜出口罩、防毒面罩及眼罩等，警誡下她說：「我只負責睇水，望住佢哋打爛交通燈」，並表示帶備護具只因怕警方施放催淚彈。

辯方律師求情指，被告有情緒及家庭問題，成長路上並非一帆風順。她今次因一時衝動、受社會氣氛影響而犯案，並非她的本性。而她只是負責把風，並沒有親手作出破壞行為，她事後已十分後悔，故坦白認罪，希望法庭輕判。裁判官接受被告有情緒困擾，但同時指出她不應該破壞保障市民安全的交通燈，反問她事件中有誰得益，並寄語她凡事三思。