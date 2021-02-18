敏求精舍成立60周年　藝術館明起展出300多項中國藝術品

成立於1960年的收藏家組織敏求精舍，今年踏入60周年，康樂及文化事務署與敏求精舍將於明日(19日)起至6月份，在香港藝術館聯合主辦「聚道傳承─敏求精舍六十周年」展覽，並從敏求精舍40多位成員收藏的珍品中，精選300多項中國藝術品，呈現中國文物藝術成就，讓參觀者加深認識這些珍玩古物背後的歷史和文化意蘊。

至於展覽的展品種類繁多，書畫展品涵蓋明清時期的沈周、文徵明、王時敏和董其昌的作品，以及近代新中國名家和香港早期水墨畫家的代表作品。中國文物類別則包括宋元青瓷和白瓷、明清的青花瓷器及多彩瓷器，以至剔雕漆器、玉器、竹雕、明式家具和鼻煙壺，以及反映近代外貿歷史變遷的外銷藝術。

為配合展覽，香港藝術館特別邀請了一群年輕創作人設計及重塑古代文人書齋的場景，運用多媒體裝置和動畫片段，讓參觀者透過擴增實境技術，了解繪畫、陶瓷、玉器和絲織品的製作過程，並發掘書齋案頭的文房物品和擺設中的傳統文人趣味。此外，展覽期間亦將設有網上導賞環節、專題講座及音樂會，詳情容後公布。

敏求精舍是香港舉足輕重的收藏家組織，在國際上享負盛名，本着「好古，敏而求知」的精神，敏求精舍多年來以道聚賢，致力蒐集、研究和推廣中國文化藝術。香港藝術館與敏求精舍過去多年曾聯合主辦多項展覽。

根據防疫規例，市民進入博物館前須掃描「安心出行」二維碼(QR Code)，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。而因應新冠肺炎疫情，館方亦會限制館內人數，市民入內進場前須使用酒精搓手液和接受體溫檢測，並須佩戴自備的口罩。