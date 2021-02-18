放寛晚巿部分食肆仍冷清　有店主質疑「安心出行」勞民傷財

政府今日(18日)起放寬一系列防疫措施，包括食肆晚市堂食可開至晚上10時，但需要求顧客使用「安心出行」程式等。東網記者晚上6時許巡視銅鑼灣一帶，發現部分餐廳相當冷清，普遍入座率僅有一半。有店主質疑安心出行勞民傷財，導致市民不願外出進食，寧願回家吃晚飯。

餃子店負責人蘇小姐指，即使政府放寬堂食晚市，但生意仍非常一般，認為市民已習慣在家食飯。另外，她稱部分市民非常抗拒安心出行，有顧客反映未曾使用過安心出行，亦不願下載。她指店舖員工更要教導部分客人如何下載安心出行，認為政府此舉勞民損財，不但強行要食肆參與計劃，亦將講解及檢查顧客使用安心出行等責任歸咎於店舖，認為政府應肩負部分責任，進行宣傳及講解，釋除市民疑慮。

冰室店舖經理蔣小姐表示，為應付晚市重開，已特地調動多2位員工返工，認為晚市能夠吸引附近美容院員工下班及家庭客進食，並期望晚市能夠逐漸恢復人流。她又指，今日大部分顧客都使用安心出行，惟仍有小部分顧客不懂操作，需員工教導，她認為若處於繁忙時間，擔心員工未能應付。

至於九龍區方面，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，晚市禁堂食令放寬的首天，其生意額比起以往晚市禁堂食令實施時，生意額多35%，且今天接到一張訂單，是24人晚飯聚會，其食肆於是要分開他們各12人在一間房，且每四人分隔三張枱吃飯，這批食客均樂意遵從規則。

使用「安心出行」程式方面，他提到每名食客均十分合作地使用，即使部分長者不懂使用相關程式，其食肆亦會透過紙筆記錄他們進出餐廳的時間。但蘇提到，若不幸有食客違規，他不能趕走違規食客，只能勸諫食客，形容政府給食肆很大的責任，希望當局在食肆發現違規食客時，可考慮業界面對這方面的困難，給予體恤。

市民張先生表示，特意在這天與家人一同出外吃飯，感覺形容似「放監」，「這才是新年的氣氛。」他指，過去多天只能留在家中吃飯，心情都有點納悶。他表示，使用「安心出行」應用程式問題不大，不需1分鐘便能完成掃描，但家中有長者抱怨不懂使用相關程式，導致出外吃飯面對困難，希望當局能夠在這方面作出改善。

市民許先生則指，對於今天能夠出外吃晚飯，感到十分高興，因為都差不多兩個月沒有這種吃飯習慣，特意今天與舊同學一同吃飯聚會，且計劃與其他朋友在下星期舉行飯局。