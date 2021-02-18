港鐵加密5路線周末繁忙時間班次　港島及荃灣線最快3分鐘一班

新冠肺炎疫情有所緩和，港鐵因應政府放寬防疫措施，包括延長食肆堂食時間，本周六(20日)起，加強港島線、荃灣線、將軍澳線、南港島線及西鐵線，於周末個別非繁忙時間的列車服務，以配合可能增加的乘客量。港島線和荃灣線加強服務後，周末班次最頻密時可維持約3分鐘一班。

5條路線將在周末及公眾假期上午7時至下午2時，以及下午5時至8時加強班次，其中港島線及荃灣線將由現時最快3.1分鐘一班調整至最快2.8分鐘一班；西鐵線則由現時5.5分鐘一班加快至4.7分鐘；南港島線由每班7.5分鐘調整成5至6分鐘一班；將軍澳線最快由4.1分鐘一班調整至3.9分鐘，惟最長候車時間仍維持12分鐘一班。港鐵會留意平日繁忙時間鐵路需求，有需要時作調動。

另外，因應香港迪士尼樂園重開，明日(19日)起，迪士尼線將在迪士尼樂園開放的日子，加密繁忙時間列車班次至每10分鐘一班車，其他時間則繼續維持每20分鐘一班車。