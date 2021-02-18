政Whats噏：油尖旺區議會討論渠管問題　鬧爆政府部門無影

本港第4波疫情中，油尖旺成為重災區，三無大廈「梗有一間喺左近」，當中渠管亂駁情況更加劇病毒傳播。當區區議會今日(18日)開會討論有關事宜，雖則係專程召開特別會議討論，但政府似乎就唔急喇。渠務署同環境保護署都無應約，區議員直斥官員一講到疫情就驚死解釋，問佢哋係咪仲放緊農曆新年假期。又有區議員話「要嚟就嚟、唔嚟就開火啊」！

油尖旺區議會房屋事務委員會開會討論區內大廈排污系統嘅感染風險。一眾區議員狠批政府嘅政策永遠令人搲爆頭，封區同強制檢測簡直係勞民傷財，而抽取污水樣本嘅準則同樣唔清楚，又唔主動公布後續結果。當政府發現大廈嘅渠管亂駁，成為播疫元兇之後，後續跟進又欠奉。加上政府早前話農曆新年期間唔會再封區，有區議員話過咗大年初七，簡直係「人人自危」啊

之不過講咁多似乎都無用，因為區議員係同緊「空氣」講嘢。事關討論有關事項時，邀請咗渠務署、環保署同屋宇署出席，但只係得屋宇署赴約喎。油尖旺區議會副主席余德寶批評政府想推行所謂防疫措施時，就好似佛地魔咁突然現身。不過當邀請佢哋上會解畫就好驚咁，問官員係咪到下個月先放完假啊。

有區議員不禁同情屋宇署代表，話得佢嚟受靶，確係好慘。委員會主席李傲然就唔係咁睇，佢直言官員「要嚟就嚟、唔嚟就開火！」。佢話10日前先召開今次會議，中間仲隔咗幾日公眾假期，明白係好趕，但期望公務員團隊應係高效率，尤其係面對疫情應該緊張啲囉！

仲有民間組織都好關注情況，關注綜援低收入聯盟聯同劏房居民進行請願，提到油尖旺嘅問題最為嚴重，區內劏房單位多達21,500個，住戶每日都要忍受污水渠散發嘅臭氣問題，更要面對受傳染嘅風險。組織高呼「水渠設計無隔氣、人命安全豈兒戲」口號，要求政府就大廈滲水、污水倒流、忽視隔氣安全等普遍問題進行監管，支援大廈修葺排污系統，亦應該盡力打擊違法渠管工程。各界都落力向政府追數，有關嘅官員如渠務署署長彭雅妮、環境保護署鄭美施都應該派代表同區議會傾下，唔好再縮埋一角喇。