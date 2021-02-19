深水埗泥頭車撞斃途人　司機5小時後現身涉危駕被捕

深水埗男子遭撞斃，肇事車輛不顧而去，警方其後於土瓜灣發現懷疑涉事的泥頭車，惟司機當時不知所終。相隔5小時後，即今日(19日)凌晨零時，涉事泥頭車所屬的公司聯絡到肇事司機返回土瓜灣現場助查，他帶同一名律師及一名女子到現場。涉事姓廖(38歲)司機通過酒精及藥物觀測測試。

警方經初步調查後，廖男涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，已被扣留調查，案件交西九龍總區交通部特別調查隊跟進。至凌晨1時許，警方將泥頭車拖返汽車扣留中心。

案發在昨晚(18日)7時45分，有市民發現一名男子倒臥北河街與海壇街交界馬路邊，頭部受傷淌血昏迷，於是致電報警。救護人員接報趕至，立即將45歲姓黃事主送往明愛醫院急救，惜終告傷重不治。

警方圍封現場調查，地上留下一攤血漬，有市民指事主被重型車輛撞及，相信涉及交通意外，但肇事車輛不顧而去。警方查看附近一帶店舖的天眼錄影，發現一輛泥頭車於事故後駛離現場，並查知其車牌，遂聯絡登記車主了解。警方其後於土瓜灣宋皇臺道尋獲該輛泥頭車，惟司機卻不知所終。