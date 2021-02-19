何志平專欄：夠吃嗎？

正月初八，是個吉祥喜慶的節日。是順星節，是迎接眾星下界的日子，也是穀日。是傳說中可以預知新年運氣的節日。

中國歷代以農立國，穀子是主要食糧。大年初八是穀神生日，這天是向孩子們講解五穀的來歷和耕種的辛勞，秉承惜穀愛糧的農業文化精神。

這天在紐約大都會看守所內，新聞報道說中國向美國下了買穀糧的大訂單。鄰居「艾凡」便問：「中國又不夠吃了嗎？」

我正要解釋時，「積克」教授搶着說：「整個世界的人都夠吃嗎？還記得1972年『羅馬俱樂部』（智庫）便因為發表了駭人的警示研究而成名，說世界人口不斷劇增，超越糧食的生產資源而最終導致大規模的苦難。但到現在總體來說，全球糧食生產應能提供每人每日3,000大卡的熱量。但聯合國今年（2020）的報告指出全球還有6.9億人（8.9％）是餓着肚子的。原因是30-50％的糧食是在生產、食品加工、運輸、分配和使用，被有意或無意的損耗浪費掉的！而最大的浪費是在我們的飯桌上，廚餘佔所有浪費掉食糧的60％！另外的原因是因為氣候變化而導致的天災、蟲害、水源污染和不足，土地沙漠化，表層土壤的流失和鹼化。還有的就是貧瘠，窮人沒好地耕種，也沒錢買食糧！但最不公平的，就是富有民族群，大吃大喝之餘，也打着衞生安全的名義，把剩餘的廚餘倒掉棄置，真的暴殄天物，任意糟蹋天下糧食，不知愛惜。我也曾在看守所廚房裏工作過，你知道麼？每天拿出來分出去的食物只會多，不能少，如少了，便會被投訴說人權得不到保障，但拿出去的，吃不完的便要倒到垃圾桶裏去，不然，若某人吃廚餘後壞了肚子而投訴的話，便誰也承擔不了，所以有說道，在這裏，食用開支是『天一半地一半』的，就是說一半的食物是吃了的，另一半是倒掉的！」

艾凡接着說：「回到食物安全這個大課題上，聯合國報道說全球人口不斷的增長到2050年將達90億，食糧生產增長是趕不上人口的劇增的。當然可以用技術科學種植來提高生產效率和增加可耕土地，但是隨着人們對奢華生活方式的追求，特別是難以滿足口舌的欲望，食糧短缺的危機仍然是個巨大的威脅。」

我馬上想起早前中國習主席呼籲國人節約「新食尚」的一番話：「從古至今，中國人都崇高節儉，『儉，德之共也；侈，惡之大也。』節儉是中華民族的傳統美德。國家主席指出，餐飲浪費現象，觸目驚心，令人痛心。並強調要厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，讓全社會營造浪費可恥，節約為榮的氛圍。這就是可持續發展的精神，要求自我控制，耍謹慎明智地使用地球的資源，避免過度放縱。資源是用來解決我們的基本需求，而不是用來滿足我們無窮的欲望和沒節制的貪婪。這可持續發展的原則應該成為我們生命的一部分，是我們自動自覺理所當然的日常生活方式。」

積克教授對中國國情有認識，說：「我們都知道中國是歷史悠久、地大、人多！你們有全世界22％的人口，但只有全世界12％的可耕地，土地亦是多年之用以至耕無可耕的了，中國是吃飯的國家，『吃』是大事啊！『吃』可興邦，也可亡國！你們夠吃的吧？」

「歷代的中華民族都是從安樂中衰敗，從苦難中成長。近百多年來我們都是捱打、捱餓、捱罵！1901辛丑年，八國聯軍打到北京來，之後東洋人又攻佔神州大地，沒有把我們打倒！我們便站起來了。1961辛丑年大饑荒，沒有把中國人餓死！之後我們便漸漸的富起來，溫飽問題基本上解決了。2021辛丑年西方聯手罵中國，也不會把我們罵垮的！民族的道路自信、理論自信、制度自信、和文化自信讓我們自強起來。這就是一個不怕打、不怕餓、不怕罵；也是打不倒、餓不壞、罵不垮的，中華民族！」